Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 14 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 08:53
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BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kiğılı Polo Yaka Tişört 279 TL
Hambez Pantolon 169 TL
Kol Saati ve Bileklik Set: 239 TL
Comfort Ayakkabı: 299 TL
Çanta erkek: 149 TL
Deri Kemer: 179 TL
Mekanizmalı Deri Cüzdan: 299 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı: 4.299 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 4.999 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.499 TL
Kumtel Vakum Makinesi: 799 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör: 699 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bonobo Elektrikli Bisiklet: 49.99 TL
Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL
Corby Elektrikli Motosiklet: 10.999 TL
hp Victus i5 HP Gaming Laptop: 25.999 TL

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