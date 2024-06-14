BİM AKTÜEL KATALOG 14 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kiğılı Polo Yaka Tişört 279 TL
Hambez Pantolon 169 TL
Kol Saati ve Bileklik Set: 239 TL
Comfort Ayakkabı: 299 TL
Çanta erkek: 149 TL
Deri Kemer: 179 TL
Mekanizmalı Deri Cüzdan: 299 TL
Kiğılı Polo Yaka Tişört 279 TL
Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı: 4.299 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 4.999 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.499 TL
Kumtel Vakum Makinesi: 799 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör: 699 TL
Bonobo Elektrikli Bisiklet: 49.99 TL
Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL
Corby Elektrikli Motosiklet: 10.999 TL
hp Victus i5 HP Gaming Laptop: 25.999 TL