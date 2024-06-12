Haberler Haberler MARMARİS'TE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SON DAKİKA! | 📌 12 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

MARMARİS'TE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SON DAKİKA! | 📌 12 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Marmaris'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 12 Haziran Çarşamba 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 22:39 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 22:44
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MARMARİS'TE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SON DAKİKA! | 📌 12 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 12 HAZİRAN | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 12 Haziran Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

12 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 22.19'da meydana gelen depremin derinliği ise 44.4 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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