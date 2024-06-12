BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Haziran Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

02:00 ABD - Brezilya (13 Haziran 2024)

03:30 Ekvador - Bolivya (13 Haziran 2024)

22:00 Eibar - Real Oviedo

20:30 Fenerbahçe - Anadolu Efes

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