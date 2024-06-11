MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU SEÇİM NE ZAMAN? | 2024 MSÜ KHO, HHO, DHO seçim için gerekli belgeler

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU SEÇİM FAALİYETLERİ | Milli Savunma Üniversitesi'nin Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları'nda eğitim almak isteyen adayların tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci seçim aşamaları için araştırmalar başladı. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri hakkında merak edilen 'MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu seçim ne zaman? 2024 MSÜ KHO, HHO, DHO seçim için gerekli belgeler' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAVA HARP OKULU SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN? GEREKLİ BELGELER NELER?

Hava Harp Okulu seçim aşamaları 26 Haziran - 02 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.

Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2024 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

KARA HARP OKULU SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN?

Kara Harp Okulu seçim aşamaları 03-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.

KARA HARP OKULU 2. SEÇİM AŞAMASI GEREKLİ BELGELER NELER?

1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.

2. Sınav Çağrı Belgesi.

3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)

4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu; Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Tek hekim sağlık raporu verilmesinde, hekimlerin talep edebileceği tahlil ve tetkik sonuçlarının alınması birkaç gün sürebileceğinden, bu işlemin son güne bırakılmaması

adayların mağdur olmaması açısından önemlidir.

5. Adli Sicil Kaydı, Adli Sicil Arşiv Kaydı ve Kesinleşme Şerhi; Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının olup/olmadığını gösterir e-Devlet çıktısı ile gelmeleri

gerekmektedir.(Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı bulunan aday beraberinde ilgili gerekçeli karar ve kesinleşme şerhini de getirecektir.)

6. Şehit / Gazi Belgesi; Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun numara ve maddesini gösterir belge aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)

7. Terhis Belgesi; 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecektir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

UYARI: Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

DENİZ HARP OKULU SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN? GEREKLİ BELGELER NELER?

Deniz Harp Okulu seçim aşamaları 03-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Deniz Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.