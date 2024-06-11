İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme listesi sorgula

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA | Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerine tanınan iller arası yer değiştirme hakkı için başvurular tmaamlandı. Binlerce Milli Eğitim Müdürlükleri'nin il dışı atama kontenjanları listelerine göre tercih yapan öğretmenler, arama motorlarında 'Öğretmen il dışı tayin, iller arası yer değiştirme listesi sorgulama ekranı'nı araştırıyor. İşte detaylar...

MEB 2024 İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteği bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 3 - 7 Haziran tarihlerinde alındı. Atama sonuçları ise 11 Haziran tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunuldu. Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edildi. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

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ATAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.