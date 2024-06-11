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İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme listesi sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce kadrolu öğretmenin başvuruda bulunduğu il dışı atama, yer değiştirme başvuru sonuçları 11 Haziran Salı günü itibarıyla adayların erişimine açıldı. İşte MEB 2024 il dışı atama sonuçları MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme listesi sorgulama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 10:46 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 10:47
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İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme listesi sorgula

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA | Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerine tanınan iller arası yer değiştirme hakkı için başvurular tmaamlandı. Binlerce Milli Eğitim Müdürlükleri'nin il dışı atama kontenjanları listelerine göre tercih yapan öğretmenler, arama motorlarında 'Öğretmen il dışı tayin, iller arası yer değiştirme listesi sorgulama ekranı'nı araştırıyor. İşte detaylar...

MEB 2024 İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteği bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 3 - 7 Haziran tarihlerinde alındı. Atama sonuçları ise 11 Haziran tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunuldu. Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edildi. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI TAYİN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ATAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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