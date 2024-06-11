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AFAD kira yardımı bitti mi? - AFAD Haziran ayı kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

AFAD, depremzedelere ödenen kira yardımını ilk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise vatandaşları evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının devam edeceğini ifade etti. Peki AFAD kira yardımı bitti mi? AFAD Haziran ayı kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 22:25
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AFAD kira yardımı bitti mi? - AFAD Haziran ayı kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

AFAD KİRA YARDIMI 2024 | AFAD kira yardımı ödemeleri her ayın belirli tarihlerinde gerçekleştiriliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlara destek olan kira yardımı ile ilgili güncel bilgiler araştırılıyor. AFAD kira yardımı bitti mi? AFAD Haziran ayı kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? sorularının yanıtları araştırılırken detaylar ve AFAD açıklaması haberimizde...

AFAD KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ?

AFAD tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "6 Şubat depremlerinin büyüklüğü ve etkisi dikkate alınarak daha önceki hiçbir deprem afetinde kiracılara yapılmayan kira destek ödemelerini afetzede kiracı kardeşlerimize de başlatarak bir ilki gerçekleştirdik. Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve Sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü afetten korusun."

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