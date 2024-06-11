AFAD KİRA YARDIMI 2024 | AFAD kira yardımı ödemeleri her ayın belirli tarihlerinde gerçekleştiriliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlara destek olan kira yardımı ile ilgili güncel bilgiler araştırılıyor. AFAD kira yardımı bitti mi? AFAD Haziran ayı kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? sorularının yanıtları araştırılırken detaylar ve AFAD açıklaması haberimizde...

AFAD KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ?

AFAD tarafından gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: "6 Şubat depremlerinin büyüklüğü ve etkisi dikkate alınarak daha önceki hiçbir deprem afetinde kiracılara yapılmayan kira destek ödemelerini afetzede kiracı kardeşlerimize de başlatarak bir ilki gerçekleştirdik. Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve Sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü afetten korusun."