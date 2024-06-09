YDT sınavı kaçta bitecek? YDT sınavından en erken kaçta çıkılabilir?

YDTSON KAÇTA BİTECEK? | ÖSYM tarafından düzenlenen YDT, 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Milyonlarca kişinin başvurduğu sınavda adaylar, eğitim görmek istedikleri üniversite ve bölümü kazanabilmek adına birbiriyle yarışıyor. Peki 3. oturum olan YDT son giriş saati kaç? YDT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte YDT giriş çıkış saatleri 2024 yılı güncel bilgiler...

YDT KAPILAR SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

YDT sınavı 15:45'te yapılmaktadır. Sınav salonuna son giriş saati 15:30 olarak açıklamıştır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın giriş kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları

gerekmektedir

SINAV SALONUNA SON GİRİŞ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, adayların sınav salonuna son giriş saati 15:30 olarak belirtilmiş, 15.30'dan sonra girmek isteyen adayların sınav salonuna alınmayacağı ifade edilmiştir.