Haberler Haberler YDT sınavı kaçta bitecek? YDT sınavından en erken kaçta çıkılabilir?

YDT sınavı kaçta bitecek? YDT sınavından en erken kaçta çıkılabilir?

Milyonlarca aday üniversite hayali ile YDT sınavında ter dökecek. 120 dakika olan sınavın başlangıç ve bitiş saati adaylar tarafından merak ediliyor. Özellikle sınava girecek öğrenciler için kapı açılış ve kapanış saati araştırılıyor. ÖSYM tüm detayları açıkladı. İşte merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YDT sınavı kaçta bitecek? YDT sınavından en erken kaçta çıkılabilir?

YDTSON KAÇTA BİTECEK? | ÖSYM tarafından düzenlenen YDT, 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Milyonlarca kişinin başvurduğu sınavda adaylar, eğitim görmek istedikleri üniversite ve bölümü kazanabilmek adına birbiriyle yarışıyor. Peki 3. oturum olan YDT son giriş saati kaç? YDT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte YDT giriş çıkış saatleri 2024 yılı güncel bilgiler...

YDT KAPILAR SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

YDT sınavı 15:45'te yapılmaktadır. Sınav salonuna son giriş saati 15:30 olarak açıklamıştır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın giriş kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları

gerekmektedir

SINAV SALONUNA SON GİRİŞ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, adayların sınav salonuna son giriş saati 15:30 olarak belirtilmiş, 15.30'dan sonra girmek isteyen adayların sınav salonuna alınmayacağı ifade edilmiştir.

Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı...
Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız...
DİĞER
Zeynep Beşerler ihaneti affetmemişti! Emir İçgören’in yasak aşk yaşadığı kadın bakın kim çıktı... Flaşlar patlayınca panik oldular!
FETÖ kampında 'suikast' korkusu! 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları ve CIA'nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı daha da şiddetlenecek
F.Bahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi çalım! İşte bonservisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AYT SAYISAL KAÇ NET KAÇ PUAN 2024? | YKS sayısal puanı hesaplama - 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?
YDT 2024 PUAN HESAPLAMA
YDT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 HAZİRAN rakamları
YDT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı... Mourinho'dan sürpriz talep! Geleceğin yıldızı... 10:56
Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız... Galatasaray randevu talep etti! Sağ beke Portekizli yıldız... 10:46
Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi! Bronckhorst o isimlere kapıyı gösterdi! 10:45
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ | FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ | 10:19
Buruk o futbolcunun üzerine titiriyor! Buruk o futbolcunun üzerine titiriyor! 09:36
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Haziran bugün kimin maçı var? 08:15
Daha Eski
Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak 01:31
Dev yüzleşme Dev yüzleşme 01:30
Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde 00:35
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
Ulaş’la devam Ulaş’la devam 23:48