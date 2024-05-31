Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA📌 | 31 Mayıs deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA📌 | 31 Mayıs deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 31 Mayıs Cuma 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 07:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 31 Mayıs deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 31 MAYIS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 31 Mayıs Cuma son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

31 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

Aziz Yıldırım'dan Mourinho'ya servet! İşte o rakam
G.Saray'dan Bruno Fernandes bombası!
DİĞER
Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe'nin eski golcüsünü alıyor...
Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev
G.Saray'a Hollandalı dinamo! Premier Lig'den geliyor
Torreira'nın partneri belirlendi! Transferde zorlu rakipler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:47
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:45
Hoş geldin Bodrum FK Hoş geldin Bodrum FK 00:40
Derbi F.Bahçe’nin Derbi F.Bahçe’nin 00:38
Şampiyon Bodrum FK Şampiyon Bodrum FK 00:38
Cavani'den milli takım kararı! Cavani'den milli takım kararı! 23:41
Daha Eski
Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! 23:21
F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! 22:54
Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK! Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK! 22:52
F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! 22:52
Terim şampiyonluk kutlamasında! Okan Buruk... Terim şampiyonluk kutlamasında! Okan Buruk... 22:52
Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" 22:52