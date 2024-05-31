BUGÜNKÜ MAÇLAR - 31 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

31 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

21:00 Al Hilal - Al Nassr

20:00 Kopenhag - Randers

20:00 Türkiye - Azerbaycan (UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

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