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EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 | Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? - En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için Temmuz zammı bekleyişi sürüyor. TÜİK, Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun 3,18 yıllık enflasyonun ise 69,80 olduğu açıklamıştı. Memur ve emekli maaşlarında belirleyici hususlardan olan enflasyonun açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. Peki, Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 23:30
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EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2024 | Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? - En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI | TÜİK'in Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli zamlarında veriler ilk 4 ay için netleşti. Memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zamda belirleyici faktör olan 6 aylık enflasyon farkını öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? - En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?' sorguları yapıyor. İşte detaylar...

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU 2024?

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu. Bununla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 18,72 olarak hesaplandı.

ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

4 aylık enflasyon: Yüzde 18,72

4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72

4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

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