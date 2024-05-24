Osman Aşkın Bak tribünde

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan dev finali takip eden isimler arasındaydı. Bakan Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda protokol tribününde yer aldı. Bak'a Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan eşlik etti.

SEFO VE NORM ENDER SAHNEDE

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından etkinlikler düzenlendi. İlk olarak sahne alan Sefo şarkılarıyla tribünleri coşturdu. Daha sonra ise Norm Ender sahneye çıktı. Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' şarkısını seslendiren Norm Ender, ayrıca İstiklal Marşı'nı da okudu.

ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI

PENÇE-KİLİT Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız unutulmadı. Karşılaşma öncesinde şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca her iki takımın oyuncuları, mücadeleye "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartıyla çıktı

TEŞEKKÜRLER TURKUVAZ

ABDULLAH Avcı, kupanın yayıncısı olan Turkuvaz Medya'ya teşekkür etmeyi unutmadı. Maç önünde konuşan başarılı teknik adam, "Senelerdir Ziraat Türkiye Kupası'nın sponsoru olan, destek olan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyoruz. Hem canlı yayın ile hem verdikleri emeklerle Ziraat Türkiye Kupası'na çok renk katıyorlar" ifadelerini kullandı.