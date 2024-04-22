Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı estetiğin dibine vurdu! 'Komple yüz nakli'
Aile boyu ihanet! FETÖ'cü albay ve eşi deşifre oldu! Nikahlarından Adil Öksüz çıktı
Toroğlu penaltıdaki tekrar kararını değerlendirdi!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! İşte Kartal'ın ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan - Inter maçı ne zaman? Milan - Inter maçı ne zaman? 08:07
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 07:49
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Nisan 07:05
Terim'in Pana'sı gol oldu yağdı! Terim'in Pana'sı gol oldu yağdı! 00:38
G.Birliği'nden kritik 3 puan! G.Birliği'nden kritik 3 puan! 00:38
Kadınlar derbisinde kazanan Trabzonspor! Kadınlar derbisinde kazanan Trabzonspor! 00:38
Daha Eski
Bodrumspor geriden gelip kazandı! Bodrumspor geriden gelip kazandı! 00:38
F.Bahçe'de Becao sevinci! F.Bahçe'de Becao sevinci! 00:38
El Clasico'da kazanan Real Madrid! El Clasico'da kazanan Real Madrid! 00:13
Toroğlu penaltıdaki tekrar kararını değerlendirdi! Toroğlu penaltıdaki tekrar kararını değerlendirdi! 00:13
Buruk: Mayıslar bizimdir! Buruk: Mayıslar bizimdir! 00:13
Aslan evinde kükredi! Aslan evinde kükredi! 00:12