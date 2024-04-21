Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kutman soyadı oradan geliyor... 74 yaşındaki Perran Kutman'ın ilk eşi meğer Yeşilçam'ın ünlü ismiymiş!
7 Ekim'den sonra dünyaya verdiği ilk röportaj! Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, A Haber ekranlarına konuştu
G.Saraylıları üzecek haber! Okan Buruk'a dev transfer teklifi
Cimbom 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Nisan 07:17
G.Saraylıları üzecek haber! Okan Buruk'a dev transfer teklifi G.Saraylıları üzecek haber! Okan Buruk'a dev transfer teklifi 00:42
Avcı'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! Avcı'dan flaş Uğurcan Çakır sözleri! 00:42
Fırtına Kayseri'de kazandı! Fırtına Kayseri'de kazandı! 00:42
Fırtına'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Fırtına'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 00:42
Transfer sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor Transfer sürprizi! Rekor bonservisle gidiyor 00:41
Daha Eski
Konya'da kazanan Alanya! Konya'da kazanan Alanya! 00:41
Fred'den transfer sözleri! F.Bahçe'den ayrılacak mı? Fred'den transfer sözleri! F.Bahçe'den ayrılacak mı? 00:41
Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e Kesenin ağzı açıldı! İsmail Yüksek Premier Lig'e 00:41
Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! 00:41
Aslan'dan Kartal'a çalım! Yıldız isim... Aslan'dan Kartal'a çalım! Yıldız isim... 00:41
Şoke eden iddia! 'Gece hayatına daldılar' Şoke eden iddia! 'Gece hayatına daldılar' 00:41