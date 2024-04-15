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İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2024 MEB Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınava başvurular, 1 Mart tarihinde sona erdi. Sınava başvuruda bulunan adaylar, giriş belgesi hakkında aramalara başladı. Peki 2024 MEB Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 12:30
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İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2024 MEB Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl geçtiğimiz senelere kıyasla daha erken yapılacak. Kovid-19 salgını sebebiyle geçen senelerde ileri çekilen sınav için başvurular, 1 Mart tarihi itibarıyla sona erdi. Sınava katılacak 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri ve velileri, arama motorlarında '2024 MEB Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2024 MEB BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2024 İOKBS Bursluluk Sınavı giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce yani www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı fotoğraflı sınav giriş belgesi, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

2024 İOKBS NE ZAMAN?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılacak. Sınav, Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2024 İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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