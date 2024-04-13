Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR? | 13 Nisan 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR NE KADAR? | 13 Nisan 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 13 Nisan Cumartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 09:08 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰DOLAR NE KADAR? | 13 Nisan 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

13 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Nisan Cumartesi 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,33 (Alış) - 32,35 (Satış)

EURO: 34,67 (Alış) - 37.73 (Satış)

STERLİN: 40,70 (Alış) - 40.90 (Satış)

1 DOLAR = 32,33 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉13 Nisan Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.483,83

Gram altın satış: 2.484,29

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.233,00

Çeyrek altın satış: 4.637,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.414,00

Yarım altın satış: 8.881,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.905,00

Tam altın satış: 17.421,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.989,00

Cumhuriyet altını satış: 17.246,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.293,00

Ata altın satış: 17.840,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Nisan Cumartesi günü saat 09:05 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Usta oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 81 yaşındaki Şevket Altuğ'un 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Korku dolu anlar! Antalya’da teleferik kabini düştü: Ölü ve yaralılar var
F.Bahçe'ye Portekizli yıldız! Önerilen maaş...
G.Saray'da Nelsson şoku! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL
OMUZ KASI GELİŞTİRME
💰DOLAR NE KADAR?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi Virtus Bologna oldu Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi Virtus Bologna oldu 01:00
Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi Virtus Bologna oldu Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi Virtus Bologna oldu 00:59
Etten duvara karşı forvetsiz çıkarsan... Etten duvara karşı forvetsiz çıkarsan... 00:51
Nikolic: Önemliydi Nikolic: Önemliydi 00:51
Gizli forvet Thomas Meunier Gizli forvet Thomas Meunier 00:51
"Çok daha sert olmamız gerek" "Çok daha sert olmamız gerek" 00:50
Daha Eski
Trezeguet şoku! Trezeguet şoku! 00:50
Oynayan değil atan kazandı Oynayan değil atan kazandı 00:49
Klopp bile yapamaz! Klopp bile yapamaz! 00:49
Mendy: Tek eksik goldü Mendy: Tek eksik goldü 00:48
Denswil: 4-0 olabilirdi Denswil: 4-0 olabilirdi 00:47
F.Bahçe Beko uzatmada kaybetti! F.Bahçe Beko uzatmada kaybetti! 00:41