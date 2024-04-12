Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 12 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA | 12 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında farklı illerde yine depremler görülüyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 12 Nisan'da meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 12 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 12 NİSAN | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 12 Nisan Cuma son depremler ve artçılar...

12 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Dünyanın en değerli maçları belli oldu! Sahaya çıkan oyuncular...
Bayram sonrası gündem ekonomi: Yol haritasında neler var? Çalışanlar, ev kadınları, emekliler, ve kiracılarla ilgili hangi adımlar atılacak?
Kartal için flaş yorum! "Uçurumun kenarından döndü"
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj
💰DOLAR NE KADAR?
💥Süper Loto çekildi! (11 Nisan)
BU SMOOTHIE'Yİ DENEYİN! 🍹
💰DOLAR NE KADAR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica sahasında güldü! Benfica sahasında güldü! 00:56
Atalanta Liverpool'u deplasmanda yıktı! Atalanta Liverpool'u deplasmanda yıktı! 00:56
Bayer Leverkusen tur kapısını araladı! Bayer Leverkusen tur kapısını araladı! 00:56
Zeki'li Roma avantajlı skoru elde etti! Zeki'li Roma avantajlı skoru elde etti! 00:56
Benfica sahasında güldü! Benfica sahasında güldü! 00:50
Atalanta Liverpool'u deplasmanda yıktı! Atalanta Liverpool'u deplasmanda yıktı! 00:40
Daha Eski
Bayer Leverkusen tur kapısını araladı! Bayer Leverkusen tur kapısını araladı! 00:17
Zeki'li Roma avantajlı skoru elde etti! Zeki'li Roma avantajlı skoru elde etti! 00:14
Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! Kartal'dan Oosterwolde ve Tadic açıklaması! 00:14
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 00:14
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 00:14
F.Bahçe'de bir sakatlık daha! F.Bahçe'de bir sakatlık daha! 00:14