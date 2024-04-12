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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 12 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 09:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Trabzonspor - Sivasspor

20:00 Manisa FK - Eyüpspor

22:00 Real Betis - Celta Vigo

21:45 Lazio - Salernitana

22:00 Metz - Lens

21:30 Augsburg - Union Berlin

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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