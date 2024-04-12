BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
12 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Trabzonspor - Sivasspor
20:00 Manisa FK - Eyüpspor
22:00 Real Betis - Celta Vigo
21:45 Lazio - Salernitana
22:00 Metz - Lens
21:30 Augsburg - Union Berlin
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