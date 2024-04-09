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BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU? Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak günah mı, caiz mi Diyanet?

Mübarek ramazan ayının bitişinin ardından bayram heyecanı tüm İslam alemini sardı. Küslüklerin sona erdiği, birlik ve beraberliğin tadının çıkarıldığı, 3 gün boyunca büyük küçük herkesin coşkuyla kutladığı bayram hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak günah mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 14:30
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BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU? Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak günah mı, caiz mi Diyanet?

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU? | Ramazan Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dinî bayramdır ve Ramazan ayının sonunda kutlanır. Bu bayram, ilişkilerin güçlendirildiği, sevgi ve saygının pekiştirildiği bir zaman dilimidir. Bayram boyu aileler, bayram boyunca birbirlerini ziyaret eder, bayram şekeri dağıtır ve özel yemekler hazırlarlar. Peki bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak günah mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI, CAİZ Mİ DİYANET?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak günah değildir. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin sona erdiği ve bir sevinç bayramı olduğu için, bu dönemde oruç tutmak yerine bayramın sevincini ve coşkusunu yaşamak önerilir. Ancak, Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak isteyen kişilerin bunu nafile (gönüllü) oruç olarak tutmalarında sakınca yoktur. Yani, Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak tercih meselesidir ve günah olarak kabul edilmez.

KAZA ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, ramazan ayında tutulmayan kaza oruçları, Ramazan Bayramı'ndan sonra tutulmalıdır. Ramazan ayında, sağlık ya da seyahat gibi sebeplerden dolayı oruç tutulamayan günler için tutulması gereken oruçlar, Ramazan Bayramı'ndan sonra kaza edilir. Ramazan Bayramı'nın hemen ardından başlanarak, kaçırılan oruçlar bir an önce kaza edilmelidir. Bu şekilde, Müslümanlar, ramazan ayında tutmadıkları oruçları eksiksiz olarak tamamlamış olurlar.

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