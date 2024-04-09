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BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI DİYANET? Bayram namazı kılmamak günah mı?

Ramazan aynının sona ermesiyle birlikte Müslümanları bayram heyecanı sardı. Tüm İslam aleminin büyük sevinçle kutladığı, Allah'ın insanlara sunduğu nimetler için şükrettiği ve ziyaretlerle geçirdiği Ramazan Bayramı'nda sabahları sabahları süsleyen bayram namazı için araştırmalar da başladı. Peki bayram namazı kılmak farz mıdır Diyanet? Bayram namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi? - Bayram namazı kılmamak günah mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 11:20
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BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI DİYANET? Bayram namazı kılmamak günah mı?

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MIDIR? | Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı geldi. Oruç ayı olarak da isimlendirilen Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte küslerin barıştığı, Allah'ın nimetlerine şükredildiği, yardım, dayanışma, birlik ve beraberliğin arttığı bu önemli günün en önemli ibadetlerinden birisi de bayram namazıdır. Peki bayram namazı farz mıdır? Bayram namazı kılmak farz mı vacip mi, sünnet mi DİYANET? - Bayram namazı kılmamak günah mı?

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ DİYANET?

İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur. Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

BAYRAM NAMAZI KILMAMAK GÜNAH MI?

Hanefi mezhebine göre bayram namazı kılmak vâcip olduğundan bayram namazı kılınamazsa tövbe edilmelidir. Çünkü bazı klasik İslam âlimlerine göre vacip olan eylem yapılmadığında kişinin tövbe etmesi gerekir. Eğer bu tövbeyi etmeden ölürse günah işlemiş olur ve azap görür.

Ancak bayram namazı kılmak Şâfiîler'e göre sünnettir. Sünnet, İslam Peygamberi Muhammed'in yapılmasını hadislerde açık ve net olarak dile getirdiği davranışlardır. Yapılmasında sevap vardır, yapılmamasında ise günah yoktur.

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