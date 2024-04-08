Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Nisan rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Nisan rakamları

8 Nisan 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 81,8 ölçüldü. İşte 8 Nisan 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Nisan rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 Nisan | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 42,8 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,66 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 8 Nisan 2024 günü yüzde 81,8 olarak ölçüldü.

💦8 Nisan 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

8 Nisan Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 81,8 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 8 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %91,66

🚿 Darlık Barajı: %88,26

🚿 Elmalı Barajı: %89,46

🚿 Terkos Barajı: %85,63

🚿 Alibey Barajı: %67,84

🚿 Büyükçekmece Barajı: %76,78

🚿 Sazlıdere Barajı: %60,27

🚿 Istrancalar Barajı: %42,8

🚿 Kazandere Barajı: %76,76

🚿 Pabuçdere Barajı: %76,53

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Filmde Ahmet Kaya’yı canlandıran Özgür Tüzer: ‘Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu’
CHP'de Özel 'Özgür'leşmeye niyetli! Parti içine "Kimsenin gözünün yaşına bakmam" uyarısı | Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek
Dursun Özbek: Çocukları niye alet ediyorsunuz?
Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Dualı, hadisli, en farklı Ramazan Bayramı mesajları
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2024? 🌔Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Deprem mi oldu son dakika 8 Nisan?
İstanbul namaz vakitleri 8 Nisan Pazar
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Yöntem kesinlikle bu olmamalıydı" Flaş sözler! "Yöntem kesinlikle bu olmamalıydı" 09:11
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Nisan bugün kimin maçı var? 08:32
Süper Kupa, Avrupa'da manşetlerde! Süper Kupa, Avrupa'da manşetlerde! 00:48
Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok Erden Timur: Bu kaosun kimseye faydası yok 00:48
Dursun Özbek: Çocukları niye alet ediyorsunuz? Dursun Özbek: Çocukları niye alet ediyorsunuz? 00:48
F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saray... F.Bahçe sahadan çekildi! G.Saray... 00:48
Daha Eski
G.Saray kendi arasında maç yaptı! G.Saray kendi arasında maç yaptı! 00:48
G.Saray'dan Süper Kupa finalinde tarihe geçen gol! G.Saray'dan Süper Kupa finalinde tarihe geçen gol! 00:48
Devler Ligi için Cimbom'a dünya yıldızı geliyor Devler Ligi için Cimbom'a dünya yıldızı geliyor 00:48
Icardi F.Bahçeli oyuncuları alkışladı! Icardi F.Bahçeli oyuncuları alkışladı! 00:48
Şanlıurfa'da Ali Koç'a büyük protesto! Şanlıurfa'da Ali Koç'a büyük protesto! 00:48
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de! Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de! 00:48