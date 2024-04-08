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ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024? | DİYANET Antalya ilçelere göre bayram namazı saati

Antalya Bayram Namazı | On bir ayın sultanı geride kalırken Müslümanları saran Ramazan Bayramı,günün ilk saatlerinde bayram namazı ile eda edilecek. Faziletleri büyük öneme sahip olan ve cemaatle birlikte kılınarak dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü duygularını pekiştiren bayram namazının Antalya'da saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Diyanet'in paylaştığı Antalya ilçelere göre bayram namazı saati haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 11:42 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 12:00
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ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024? | DİYANET Antalya ilçelere göre bayram namazı saati

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024? | On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesiyle tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı geldi. Küslerin barıştığı, Allah'ın nimetlerine şükredildiği, yardım, dayanışma, birlik ve beraberliğin arttığı mübarek günün en önemli ibadetlerinden birisi de bayram namazı. Peki Antalya Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak? İşte Antalya'nın ilçelerine göre 10 Nisan 202 bayram namazı saatleri...

ANTALYA RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı verilerine göre Antalya'da bayram namazı saat 07.00'de kılınacak.

DİYANET ANTALYA İLÇELERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATİ

AKSEKİ06:55

AKSU-ANT06:59

ALANYA06:54

ANTALYA07:00

DEMRE07:03

ELMALI07:03

FİNİKE07:02

GAZİPAŞA06:53

GÜNDOĞMUŞ06:54

İBRADİ06:56

KAŞ07:04

KEMER-ANT07:00

KORKUTELİ07:01

KUMLUCA07:01

MANAVGAT06:57

SERİK06:58

Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonunda kutlanır ve İslam'ın beş şartından biri olan oruç tutmanın sona ermesiyle başlar. Bu bayram, aynı zamanda insanların birbirlerini ziyaret ettiği, sevdikleriyle bir araya geldiği ve sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerlerin ön plana çıktığı bir dönemdir.

Ramazan Bayramı, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışmayı artıran bir bayramdır. Ayrıca, hayırseverlik ve yardımseverlik gibi güzel davranışların sergilendiği bir zaman dilimidir. Bu nedenle, Müslümanlar için hem dini hem de sosyal açıdan önemli bir bayramdır.

Ramazan Bayramı aynı zamanda, insanların geçmişte yaptıkları hatalardan ders çıkarmaları, kötü davranışları terk etmeleri ve daha iyi insanlar olmaya çalışmaları için bir fırsattır. Bu bayramın kutlanması, Müslümanlar arasında birbirleriyle barışık olmalarını, affetmeyi ve sevgi dolu bir şekilde yaşamayı öğütler.

Tüm bu nedenlerden dolayı, Ramazan Bayramı Müslüman topluluklar için büyük bir öneme sahiptir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR DİYANET?

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

🙏Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

🙏Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

🙏Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

🙏Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

🙏Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

🙏İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

🙏Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

🌹İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

🌹Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

🌹Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

🌹Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

🌹Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

🌹Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

🌹Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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