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Bayramda hava nasıl, yağmurlu mu? | 2024 Ramazan Bayramı (10-11-12 Nisan) hava durumu İstanbul, Bursa, İzmir...

2024 yılı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatil yapmak ve memlekete gitmek için plan yapan vatandaşlar bayramda hava nasıl, yağmurlu mu? sorusunun yanıtını araştırıyor. 10-11-12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı hava durumu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 21:40 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 21:50
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Bayramda hava nasıl, yağmurlu mu? | 2024 Ramazan Bayramı (10-11-12 Nisan) hava durumu İstanbul, Bursa, İzmir...

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda tatil planları yapan vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek. Bayramda hava nasıl, yağmurlu mu? sorguları yapılıyor. Ramazan Bayramı hava durumu İstanbul, Bursa, İzmir ve diğer illeri sizler için derledik.

BAYRAMDA HAVA NASIL, YAĞMURLU MU?

Ramazan Bayramı'nda ülkenin batı kesimi güneşli ve yer yer bulutlu olurken, güneydoğu ve doğu kesimlerde ise yağmurlu hava durumu bekleniyor.

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BAYRAMDA İSTANBUL ve BURSA HAVA DURUMU

Bayramda İstanbul hava durumu ortalama 20-24 derece güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

BAYRAMDA İZMİR HAVA DURUMU

Bayramda İzmir hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Hava sıcaklıkları ise 23-29 derece arasında değişecek.

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