BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024? | İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024? | On bir ayın sultanı Ramazan ayının geride kalmasıyla birlikte bayram coşkusu tüm Müslümanları sardı. Hicri takvime göre Şevval ayının ilk gününde eda edilen Ramazan Bayramı'nda, toplum bir araya gelerek sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularını pekiştirir. Sabah namazının ardından kılınan bayram namazı da cemaatle birlikte yapılan önemli ibadetler arasındadır. Peki bayram namazı saat kaçta 2024? İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri...
İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı verilerine göre Ramazan Bayram Namazı şu saatlerde kılınacak:
ADANA ilçelere göre bayram namazı saatleri için TIKLAYIN
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