SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi kura çekilişi isim listesi ASİL VE YEDEKLER

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı'nın kendi bünyesinde istihdam edeceği 8 bin işçi alımı için kura heyecanı sürüyor. İŞKUR üzerinden ilana başvuran adaylar arasında yapılacak kura sonucunda, çekilişten ismi çıkacak adaylar, Sağlık Bakanlığı personeli olmaya hak kazanacak. Elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi alanlarda yapılacak olan kura çekilişinin tarihi 3-4 Nisan olarak açıklanırken arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi kura çekilişi isim listesi ASİL VE YEDEKLER' sorgulaması yapılıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı olarak yayımlanacak. Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN