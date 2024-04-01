Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 2 Nisan Salı 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 2 Nisan Salı 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Nisan Salı Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 02:00
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 2 Nisan Salı 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 2 Nisan Salı akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 2 Nisan Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Nisan Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

2 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 2 Nisan Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

👉 Süper Loto 2 Nisan Salı sonucu için TIKLA

👉 Süper Loto tüm sonuçları için TIKLA

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