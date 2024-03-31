💰DOLAR NE KADAR? | 31 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

31 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Mart 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,39 (Alış) - 32,41 (Satış)

EURO: 34,87 (Alış) - 35,20 (Satış)

STERLİN: 41,47 (Alış) - 41,68 (Satış)

1 DOLAR = 32,41 TL

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👉31 Mart Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.326,47

Gram altın satış: 2.327,74

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.021,00

Çeyrek altın satış: 4.239,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.992,00

Yarım altın satış: 8.254,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.131,00

Tam altın satış: 16.607,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.396,00

Cumhuriyet altını satış: 16.644,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.425,00

Ata altın satış: 16.930,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Mart Pazar günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.