Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Mart rakamları

25 Mart 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 75'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 81,7 ölçüldü. İşte 26 Mart 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 Mart | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 59,85 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,29 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 26 Mart 2024 Salı günü yüzde 81,7 olarak ölçüldü.

💦26 Mart 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

26 Mart Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 81,7 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 26 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %90,35

🚿 Darlık Barajı: %87,73

🚿 Elmalı Barajı: %91,29

🚿 Terkos Barajı: %83,58

🚿 Alibey Barajı: %70,68

🚿 Büyükçekmece Barajı: %76,41

🚿 Sazlıdere Barajı: %59,85

🚿 Istrancalar Barajı: %64,7

🚿 Kazandere Barajı: %76,48

🚿 Pabuçdere Barajı: %76,06

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Hugh Dallas kimdir? Hakem Hugh Dallas kaç yaşında, nereli, kaç yıldır Türkiye'de, neden gündemde?
CHP'deki şaibeli para görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var! Kasası, müdürü, ihalecisi...
Tadic'ten şok sözler! "Onu öldürmek istedim"
Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 MART 2024 | 🔄İşler tersine dönebilir! Farkına varın
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş transfer sözleri! G.Saray'a dönmek istemiyor Flaş transfer sözleri! G.Saray'a dönmek istemiyor 09:49
Cimbom'da Mertens farkı! Hagi'den sonra... Cimbom'da Mertens farkı! Hagi'den sonra... 09:15
Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i Milliler zafer peşinde! İşte Türkiye'nin Avusturya maçı 11'i 09:11
Bugün kimin maçı var? 26 Mart Salı Bugün kimin maçı var? 26 Mart Salı 08:11
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! 00:13
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! 00:12
Daha Eski
Liva kendine kulüp arıyor! Ailesi kararının arkasında Liva kendine kulüp arıyor! Ailesi kararının arkasında 23:35
Nellson giderken kasayı dolduracak! Nellson giderken kasayı dolduracak! 23:16
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 23:02
Tadic Sırbistan futbol tarihine geçti Tadic Sırbistan futbol tarihine geçti 23:02
N. Forest'tan puan silme cezasına itiraz! N. Forest'tan puan silme cezasına itiraz! 23:02
G.Saray Hatayspor maçına hazırlanıyor! G.Saray Hatayspor maçına hazırlanıyor! 23:02