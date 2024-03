6. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR 2024 | 6. sınıf 2.dönem ortak sınavı sorular ve çözümleri

6. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 2. dönemin ilk sınavları için nefesler tutuldu. 2. ortak sınavların 26 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyuran MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 6. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '6. sınıf 2. Dönem Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

6. SINIF FEN BİLİMLERİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Bir öğretmen yaptığı deneyde K, L, M ve N maddeleri ile ilgili elde ettiği verileri kullanarak aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur.

Madde: K - L - M- N

Hacim (cm3): 10 - 5 - 20 - 10

Kütle (g): 20 - 10 - 80 - 30

a) Tablodaki maddelerin yoğunluklarını hesaplayınız.

b) Bu maddelerden hangileri aynı tür olabilir? Nedenini açıklayınız.

Tamamen dolu özdeş beherlerde bulunan ve birbiri içinde çözünmeyen K, L ve M sıvılarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

K: m = 50 g

L: m = 60 g

M: m = 70 g

Bu sıvılar aynı kaba konulduğunda oluşan görüntüyü çizip sıvıların neden bu şekilde sıralandığını

açıklayınız.

6. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

6. SINIF SOSYAL BİLİMLER ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Merhaba, benim adım Anuman. Asya kıtasının güneydoğusunda yer alan Tayland'da yaşıyorum. Yaşadığım yerde insanlar yıl boyunca ince kıyafetler giyerler. İklime bağlı olarak yazın evlerimiz ve tarlalarımız sular altında kalır. Tarlalarımızda yetiştirilen pirinç sofralarımızda sevilerek tüketilen yiyeceklerden biridir.

Metne göre Anuman'ın yaşadığı yerde hangi iklimin görüldüğünü yazınız. Bu iklimin özellikleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

İlber ve arkadaşları, görme engelliler için boyna takılan bir navigasyon aleti icat ettiler ve Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak yapmış oldukları icatlarına patent aldılar.

İlber ve arkadaşları, yapmış oldukları icat için patent almasalardı ne gibi sorunlarla karşılaşabilirlerdi? Açıklayınız.

Petrol, kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının bilinçsizce, çok hızlı şekilde tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini bir örnekle açıklayınız.

6. SINIF SOSYAL BİLİMLER 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

"Bilmez misin, Rabb'in fil, ordusuna neler yaptı? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürüler hâlinde kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerine çamurdan pişirilmiş taşlar atıyorlardı. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı." (Fil suresi)

Bu surede sözü edilen olayı kısaca açıklayınız.

"Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Bu hususta tutacağınız yol, ancak rızaya dayalı ticaretle olmalıdır. Haram ile kendinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder. " (Nisa suresi, 29. ayet)

Bu ayeti zararlı alışkanlıklardan kumarla ilişkilendirerek açıklayınız.

• Körle yatan şaşı kalkar. • Üzüm üzüme baka baka kararır.

Bu atasözlerinin zararlı alışkanlıklara başlama sebeplerinden hangisi ile ilgili olduğunu açıklayınız.

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

6. SINIF İNGİLİZCE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Read the conversation below and answer the questions.

Tom: I think the ghost train is fantastic! We can ride it.

Julia: I agree with Tom. It is exciting.

Henry: I don't think so! It is terrifying.

Angelina: It is amazing, but I can't get on the ghost train! I am too young for it.

a. Who likes the ghost train?

b. What does Julia think about the ghost train?

c. Can Henry ride the ghost train?

6. SINIF İNGİLİZCE 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN