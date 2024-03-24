BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mart Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Ekvador - İtalya 23:00

16:00 Amorebieta - Sporting Gijon

18:15 Huesca - Burgos

18:15 Valladolid - Eibar

20:30 Mirandes - Zaragoza

20:30 Levante - Elche

23:00 R. Santander - Eldense

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