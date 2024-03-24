Haberler Haberler BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '23 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 24 Mart Pazar 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Mart Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Ekvador - İtalya 23:00

16:00 Amorebieta - Sporting Gijon

18:15 Huesca - Burgos

18:15 Valladolid - Eibar

20:30 Mirandes - Zaragoza

20:30 Levante - Elche

23:00 R. Santander - Eldense

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...
Başkan Erdoğan'ın katılacağı AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi bugün: "5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz"
Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı!
F.Bahçe'den yeni sezonun ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Carlos Sainz: Verstappen... Carlos Sainz: Verstappen... 10:47
F.Bahçe - G.Saray maçı saat kaçta? F.Bahçe - G.Saray maçı saat kaçta? 10:39
F.Bahçe'den yeni sezonun ilk transferi! F.Bahçe'den yeni sezonun ilk transferi! 10:38
Cimbom start veriyor! Cimbom start veriyor! 10:15
Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL 10:03
Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! 09:50
Daha Eski
Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı 09:13
Endrick attı! Sambacılar İngilizleri yıktı Endrick attı! Sambacılar İngilizleri yıktı 09:04
Aslan'a Sacha Boey müjdesi! Aslan'a Sacha Boey müjdesi! 08:16
G.Saray elini çabuk tutacak! Maaşına zam yolda G.Saray elini çabuk tutacak! Maaşına zam yolda 07:38
İsmail Ada yolcusu İsmail Ada yolcusu 06:25
F.Bahçe'de büyük sorun! Eğer ligden çekilirlerse... F.Bahçe'de büyük sorun! Eğer ligden çekilirlerse... 22:37