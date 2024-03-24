Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 Mart rakamları

24 Mart 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 75'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 80,11 ölçüldü. İşte 24 Mart 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 Mart | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 59,43 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,29 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 24 Mart 2024 Pazar günü yüzde 80,11 olarak ölçüldü.

💦24 Mart 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

24 Mart Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,03 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 24 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %88,04

🚿 Darlık Barajı: %86,72

🚿 Elmalı Barajı: %89,29

🚿 Terkos Barajı: %82,65

🚿 Alibey Barajı: %70,4

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,84

🚿 Sazlıdere Barajı: %59,49

🚿 Istrancalar Barajı: %65,24

🚿 Kazandere Barajı: %75,24

🚿 Pabuçdere Barajı: %74,48

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Alman devi onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro...
Başkan Erdoğan'ın katılacağı AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi bugün: "5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz"
Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı!
F.Bahçe'den yeni sezonun ilk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Carlos Sainz: Verstappen... Carlos Sainz: Verstappen... 10:47
F.Bahçe - G.Saray maçı saat kaçta? F.Bahçe - G.Saray maçı saat kaçta? 10:39
F.Bahçe'den yeni sezonun ilk transferi! F.Bahçe'den yeni sezonun ilk transferi! 10:38
Cimbom start veriyor! Cimbom start veriyor! 10:15
Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL 10:03
Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! 09:50
Daha Eski
Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı 09:13
Endrick attı! Sambacılar İngilizleri yıktı Endrick attı! Sambacılar İngilizleri yıktı 09:04
Aslan'a Sacha Boey müjdesi! Aslan'a Sacha Boey müjdesi! 08:16
G.Saray elini çabuk tutacak! Maaşına zam yolda G.Saray elini çabuk tutacak! Maaşına zam yolda 07:38
İsmail Ada yolcusu İsmail Ada yolcusu 06:25
F.Bahçe'de büyük sorun! Eğer ligden çekilirlerse... F.Bahçe'de büyük sorun! Eğer ligden çekilirlerse... 22:37