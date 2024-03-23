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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji duyurdu: Planlar yapılsın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunda, ülkenin batı ve güney kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava olacağını duyurdu. Doğuda ve Karadeniz'de etkili olan kar yağışı sıcaklıkların düşmesine sebep olsa da yağış görülmeyeceğini duyuran uzmanlar, hafta sonunun ardından ise yağmurların geri döneceğini açıkladı. İşte 23 Mart Cumartesi illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 10:10
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji duyurdu: Planlar yapılsın!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? | Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...

SAĞANAK, ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 23 MART

İstanbul'da bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte görülen bulutlar, kısa sürede yerini güneşe bırakacak. En yüksek sıcaklığın 11 derece ölçüleceği megakentte, nem oranı ise gün içinde en yüksek yüzde 95 olacak. Rüzgarsız ve açık bir hafta sonu kent sakinlerini bekliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • 23 Mart Cumartesi: Çok Bulutlu 11

  • 24 Mart Pazar: Az Bulutlu 14

  • 25 Mart Pazartesi: Sağanak Yağışlı 16

  • 26 Mart Salı: Parçalı Bulutlu 13

  • 27 Mart Çarşamba: Çok Bulutlu 17

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU 23 MART

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C: Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C: Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C: arçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C: Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Ankara çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 8°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 8°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

AMASYA °C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 5°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 8°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

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