Haberler Haberler 2024 YDS/1 SONUÇLARI ÖSYM | YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - YDS/1 SONUÇ SORGULAMA

2024 YDS/1 SONUÇLARI ÖSYM | YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - YDS/1 SONUÇ SORGULAMA

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS'nin 2024 yılı ilk oturumunu 24 Mart Pazar günü gerçekleştirecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavdan alacakları puanı bir an önce öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında 'YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 19:12
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2024 YDS/1 SONUÇLARI ÖSYM | YDS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - YDS/1 SONUÇ SORGULAMA

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin ilki olan İlkbahar Sınavı'nda sonuçlar için geri sayım devam ediyor. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınava katılan adaylar, YDS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte detaylar...

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2024 YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Mart Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) sonuçları, 25 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

YDS/1 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2024 YDS/1 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

YDS/1 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/1 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unun da erişime açması bekleniyor.

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