MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? | Merkez Bankası Mart 2024 faiz kararı beklenti ve tahminler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI MART 2024 | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı için yatırımcı ve vatandaşların bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz ay sabit bırakarak politika faizini yüzde 45'te tutan çıkaran Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında, arama motorlarında 'Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mart ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 21 Mart 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI MART 2024 FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, Para Politika Kurulu ile yaptığı toplantının ardından politika faizini sabit bırakarak yüzde 45'te tuttu.