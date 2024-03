GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 MART |❓Bugün sizi neler bekliyor? Sürprizlere açık olun!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 MART | Bugün Balık burcunun etkisine giren Mars, dengeleri yerine oturtmak için çabalayacak. Bir süredir üzerinde düşündüğünüz problemlerin çözülmesi için vakit geldi. Beklenmedik sürprizlerle mutlu olabilirsiniz. Hayatınızda olan kişilerin size verdiği değeri anlamanız için illa kötü bir şey yaşamanız gerekmiyor. Arkanıza yaklaşın ve evrene, karşınıza çıkardığı güzellikler için teşekkür edin. İşte 22 Mart Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

♈KOÇ BURCU

Bugün, yaşamınızda denge ve düzen oluşturmak önemlidir. Değişimlerin yaşandığı süreçlerde, kendinizi geliştirmek ve olumlu adımlar atmaya odaklanmak gereklidir. Duygusal kararlar almadan önce durumu değerlendirmek önemlidir.

♉BOĞA BURCU

Mevcut durumunuzla memnun olma zamanı. İş ve finansal konularda sağlam adımlar atmaya devam edin. Geleceğe yönelik yatırım seçeneklerini değerlendirin ve güvenliğinizi sağlamlaştırın.

♊İKİZLER BURCU

Fırsatları değerlendirmek için ideal bir zaman. Değişime açık olun ve yaşamınızı olumlu yönde etkileyecek adımlar atmaktan çekinmeyin. Aceleci kararlar yerine, durumu gözlemleyin ve doğru adımları atın.

♋YENGEÇ BURCU

Kişisel gelişiminize odaklanmak için ideal bir zaman. Duygusal dengeyi korumak ve iç huzuru bulmak önemlidir. Günlük rutinlerinize sadık kalın ve kendinizi geliştirmek için zaman ayırın.

♌ASLAN BURCU

Aşkın ne kadar derin, Aslan? Bugün, ilişkilerinin temelinin, hayatta her şey gibi, zamanla oluşturulduğunu hatırlatılıyorsun. Bu yüzden, kendini ve diğerini kendi benzersiz yolunda güçlendirmek için gerekli olan çalışmayı yap. Bize göre güzellik, güçlenmekten güce doğru büyüyeceksin! Hayatının bu bölümü sadece 'diğer(ler)i' ile ilgili değil tabii ki. Kendinle daha derin bir ilişki kurmak da önemli bir tema. Bu yüzden, bahçene bak. Kendi fincanını doldur. Hatırla, kendimiz için alan tutmadıkça, gerçekten başkaları için nasıl ortaya çıkacağımızı öğrenemeyiz.

♍BAŞAK BURCU

Başak, bu düşünme zamanı, içe dönük bir zaman, kabulün hediyesini getirme zamanı ve son zamanlarda göz ardı ettiğiniz nimetleri kabul etme zamanı. Dış gerçeklikteki şeyler ters gidiyorsa, şu anda öğrenmeniz gereken bazı dersler olduğu için. Bilgece söz: Yıllar boyunca bastırdıklarınızı hissetmeye izin verin. Seni görmek isteyenin izlemesine izin verin, güzel. Güvendesin. Tutuluyorsun. Korunuyorsun. Direnci bir kere ve sonsuza kadar bırak.

♎TERAZİ BURCU

Gözlemci moduna geç, Terazi. Endişelerinin, korkularının, kaygılarının kaynağını düşünmek için bir an ayır. Sizi gerçekten ağırlaştıranın ne olduğunu düşünmek için bir an ayır. Kendi beklentilerinin ördüğü ağda sıkışıp kaldın mı acaba? Sadece bugün için bakış açını değiştir. "Kötü şanslarda"ki "şansları" fark et. Disguise içindeki nimetler için şükranını ifade et. Güzelim, şükranın, içte ve dışta muhteşem bir değişim yaratacağı söylenir!

♏AKREP BURCU

Zodyak'ın ilk burcu olarak, Koç burcu mevsimi "başlatma" ile özdeşleşir! Dolayısıyla, işleri sallamaya hazır ol, Akrep! Vahşi, bilinmeyen ve beklenmedik olanı kucaklamak için çağrıyı yanıtla! Kuralları pencereden at ve kendi ritminin sesine uy. Şu anda önerilen hızlı ve düşüncesiz seçimler yapmak değil, zaman zaman kendi haline bırakmanın ne zaman olduğunu bilmektir. Dikkatsiz ve sorumsuz arasında ince bir çizgi olduğunu hatırla. Mürettebatı öpüp eve geri dönme zamanının geldiğini bil.

♐YAY BURCU

Muggle'lar size ruhsallığın sadece sevgi ve ışık olduğunu söyleyecekler. Cadılar, şamanlar ve sihir uygulayıcıları, gölgelerinizle yüzleşmenin dönüşüm sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatacaklar. Peki, "gölge" tam olarak nedir ve onu nasıl bütünleştirebiliriz? Jung'a göre, kişinin bastırılmış, görmezden gelinen veya hoşlanılmayan kısımlarıdır, tanç duyduğumuz, içimizde rahatsızlık yaratan kısım. Bilgece söz: Kendi yüksek benliğinizle uyumlu olmayan tekrarlayan davranışları veya desenleri kabul etmeye başlayın. Aynı zamanda, derin değişikliklerin bir gecede yapılamayacağını hatırlayın. Ancak, sözde karanlığa sabır ve öz şefkatle yaklaşabilirsiniz.

♑OĞLAK BURCU

Sıkı çalışma meyvesini veriyor ve oyunun önünde gidiyorsun. Bugün, kartlar size zanaatınızda titizlik, ustalık ve bağlılık odaklanmanızı öneriyor. Ne derler biliyorsunuz! Uygulama gerçekten mükemmelliğe yol açar. Kalp meselelerine gelince? Geçmişi geride bırakma zamanı geldi. Mevcut kozmik iş birliği, yeni duygusal başlangıçlar dalgası getiriyor, yeni ilişkilerin veya mevcut olanların derinleşmesinin olasılığını işaret ediyor. PS: Bu sevgi ve sevilmek için geldiniz!

♒KOVA BURCU

Günlük hatırlatma: Sezginiz en büyük varlığınız, Kova. Perdenin ötesinden size gösterilenlere güvenin, hatta verilen indirme aklınızın tam olarak anlamadığı bir şey olursa. Fiziksel dünyada geçirdiğiniz sürenin size öğrettiği şeylerden biri, içgüdünüzün asla yalan söylemediğidir, güzelim. Bu nedenle, kutsal bilgiye susamış olabilir ve esoterik dünyaya daha önce hiç olmadığı kadar meraklı olabilirsiniz. Bazılarınız şu anda zanaatınızı mükemmelleştirmeye ve daha derinleşmeye yönelik iyileştirme modlarında olabilirsiniz. Kozmik konferansta duyulan: cadı yanınızı serbest bırakmaktan korkmayın!

♓BALIK BURCU

Bugün, odayı dolaşmak için biraz zaman ayıracağınız bir ruh halindesiniz ve elbette bunu yapmanız için bize ihtiyacınız yok. Bu yüzden, güzellik ve öz bakım ritüellerine zaman ayır, Balık. Düşündüğünüz o ışıltıyı yaşamaya izin verin Hem lüks hem de mütevazı olan türden. Güzellik ve hayatın daha güzel şeyleri sevginize verdiği göz önüne alındığında, stüdyonuzu ve/veya dairenizi yenileme arzusu içinde olabilirsiniz. Aşk ve romantizm önünde de size güzel günler bekliyor gibi görünüyor, Koç burcu mevsimine doğru yol alırken. Kartlar, bir zamanlar kalbinizin şu anda istediği bir şeyleri tamamen sevmek ve sevilmek için bir zaman olduğunu gösteriyor.