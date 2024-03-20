Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Mart rakamları

20 Mart 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 75'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 79,34 ölçüldü. İşte 20 Mart 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 Mart | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,65 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Mart 2024 Çarşamba günü yüzde 79,34 olarak ölçüldü.

💦20 Mart 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

20 Mart Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,34 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %88,59

🚿 Darlık Barajı: %86,14

🚿 Elmalı Barajı: %89,29

🚿 Terkos Barajı: %81,17

🚿 Alibey Barajı: %70,3

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,47

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,51

🚿 Istrancalar Barajı: %73,26

🚿 Kazandere Barajı: %72,82

🚿 Pabuçdere Barajı: %70,95

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Fernando Santos ve yönetim arasındaki ipler koptu! Salih Uçan krizi son noktası oldu…
TAKVİM firari ana-oğulun ABD'deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem - Merkez üssü, şiddeti...
KARA KIŞ GERİ GELDİ | Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına...
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız... Aslan'dan fırsat transferi! Milli yıldız... 09:47
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı saat kaçta? 09:45
Olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi Olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi 09:44
F.Bahçe ve G.Saray'da yaprak dökümü! F.Bahçe ve G.Saray'da yaprak dökümü! 09:41
Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret Muslera imzayı atıyor! İşte alacağı ücret 09:28
A. Efes evinde kazandı! A. Efes evinde kazandı! 23:24
Daha Eski
Ersen Martin hayatını kaybetti! Ersen Martin hayatını kaybetti! 23:27
Branco: Hayati tehlikemiz vardı Branco: Hayati tehlikemiz vardı 23:39
Futbolculara soruşturma yok Futbolculara soruşturma yok 23:41
Ersen Martin hayatını kaybetti! Ersen Martin hayatını kaybetti! 23:42
5 Süper Lig ekibine transfer yasağı! 5 Süper Lig ekibine transfer yasağı! 23:48
5 Süper Lig ekibine transfer yasağı! 5 Süper Lig ekibine transfer yasağı! 23:50