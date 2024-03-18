BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 Mart | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,65 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 18 Mart 2024 Pazartesi günü yüzde 79,1 olarak ölçüldü.

💦18 Mart 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

18 Mart Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,1 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 18 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %88,33

🚿 Darlık Barajı: %86,24

🚿 Elmalı Barajı: %89,21

🚿 Terkos Barajı: %80,8

🚿 Alibey Barajı: %70,49

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,47

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,65

🚿 Istrancalar Barajı: %77,42

🚿 Kazandere Barajı: %72,18

🚿 Pabuçdere Barajı: %69,64

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.