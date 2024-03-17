💰DOLAR NE KADAR? | 17 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Mart Pazar 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,12 (Alış) - 32,13 (Satış)

EURO: 35,11 (Alış) - 35,12 (Satış)

STERLİN: 41,59 (Alış) - 41,80 (Satış)

1 DOLAR = 32,13 TL

👉17 Mart Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.226,56

Gram altın satış: 2.227,09

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.988,00

Çeyrek altın satış: 4.161,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.977,00

Yarım altın satış: 8.199,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.197,00

Tam altın satış: 16.789,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.383,00

Cumhuriyet altını satış: 16.393,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.829,00

Ata altın satış: 17.620,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Mart Pazar günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.