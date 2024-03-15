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KIZARTILMIŞ GÜLLAÇ TARİFİ | Kızartılmış güllaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Geleneksel bir Türk tatlısı olan Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç, en lezzetli versiyonuyla sofralarınızdaki yerini alıyor. Kızartılmış güllacı denemek isteyenler arama motorlarında 'Kızartılmış güllaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte kızartılmış güllaç tarifi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 14:40 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:10
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KIZARTILMIŞ GÜLLAÇ TARİFİ | Kızartılmış güllaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KIZARTILMIŞ GÜLLAÇ TARİFİ | Özellikle Ramazan ayında sıklıkla tüketilen ve hafif yapısıyla tercih edilen bir tatlı çeşidi olan güllaç, genellikle sütlü ve şerbetli yapraklar arasına ceviz veya fındık eklenerek hazırlanır. Kızartılmış güllaç ise daha çıtır bir tatlı isteyenlerin en sık tercih ettikleri arasında yer alıyor. Peki Kızartılmış güllaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte detaylar...

KIZARTILMIŞ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Kızartılmış Güllaç Malzemeleri:

  • 10 adet güllaç yaprağı
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz veya fındık
  • Yarım su bardağı sıvı yağ (kızartma için)
  • Toz tarçın (servis için)

Kızartılmış Güllaç Yapılışı:

  • Öncelikle güllaç yapraklarını ılık suda yumuşayıncaya kadar bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve fazla suyunu alın.
  • Sütü bir tencereye alın ve içine toz şekeri ekleyerek kaynatın. Şeker eriyip süt kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bekletin.
  • Güllaç yapraklarını hazırladığınız şekerli süte tek tek batırın. Islanmış güllaç yapraklarını düz bir zeminde açın.
  • Her bir güllaç yaprağının üzerine iri çekilmiş ceviz veya fındık serpin. Ardından diğer güllaç yaprağını üzerine kapatın.
  • Hazırladığınız güllaçları kızartmak için geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. İki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın. Kızarttığınız güllaçları kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını emdirin.
  • Kızartılmış güllaçları servis tabağına alın. Üzerlerine isteğe bağlı olarak toz tarçın serpiştirerek servis yapın.
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