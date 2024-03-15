KIZARTILMIŞ GÜLLAÇ TARİFİ | Kızartılmış güllaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KIZARTILMIŞ GÜLLAÇ TARİFİ | Özellikle Ramazan ayında sıklıkla tüketilen ve hafif yapısıyla tercih edilen bir tatlı çeşidi olan güllaç, genellikle sütlü ve şerbetli yapraklar arasına ceviz veya fındık eklenerek hazırlanır. Kızartılmış güllaç ise daha çıtır bir tatlı isteyenlerin en sık tercih ettikleri arasında yer alıyor. Peki Kızartılmış güllaç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte detaylar...

KIZARTILMIŞ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Kızartılmış Güllaç Malzemeleri:

10 adet güllaç yaprağı

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz veya fındık

Yarım su bardağı sıvı yağ (kızartma için)

Toz tarçın (servis için)

Kızartılmış Güllaç Yapılışı: