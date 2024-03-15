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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Mart rakamları

15 Mart 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 75'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 77,7 ölçüldü. İşte 15 Mart 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 09:00
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 Mart | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 58,15 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 88,96 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 15 Mart 2024 Cuma günü yüzde 77,7 olarak ölçüldü.

💦15 Mart 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

15 Mart Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,7 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 15 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %87,69

🚿 Darlık Barajı: %86,3

🚿 Elmalı Barajı: %88,96

🚿 Terkos Barajı: %78,78

🚿 Alibey Barajı: %70,11

🚿 Büyükçekmece Barajı: %74,55

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,15

🚿 Istrancalar Barajı: %77,28

🚿 Kazandere Barajı: %66,96

🚿 Pabuçdere Barajı: %62,16

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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