Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Mart rakamları

13 Mart 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 75'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 76,76 ölçüldü. İşte 13 Mart 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 02:40 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 03:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 Mart | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 57,75 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,38 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Mart 2024 Çarşamba günü yüzde 76,76 olarak ölçüldü.

💦13 Mart 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Mart Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,68 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %87,45

🚿 Darlık Barajı: %86,61

🚿 Elmalı Barajı: %89,38

🚿 Terkos Barajı: %77,14

🚿 Alibey Barajı: %69,54

🚿 Büyükçekmece Barajı: %73,82

🚿 Sazlıdere Barajı: %57,75

🚿 Istrancalar Barajı: %60,99

🚿 Kazandere Barajı: %60,06

🚿 Pabuçdere Barajı: %59,67

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Premier Lig’in en iyi 30 teknik direktörünü açıkladılar! Eski Galatasaraylı ilk 10’da yer aldı: İşte o dev liste…
Başkan Erdoğan'dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar
G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber!
Can Uzun'un yeni takımı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Teravih namazı 2 rekat, 4 rekat NASIL KILINIR?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
LGS 2024 KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI
YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! 00:23
F.Bahçe Opet deplasmanda kayıp! F.Bahçe Opet deplasmanda kayıp! 23:46
Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! 22:46
PFDK sevkleri açıklandı! Dursun Özbek... PFDK sevkleri açıklandı! Dursun Özbek... 22:23
G.Saray Ekmas evinde kazandı G.Saray Ekmas evinde kazandı 22:21
Trabzonspor’da F.Bahçe maçı hazırlıkları Trabzonspor’da F.Bahçe maçı hazırlıkları 21:56
Daha Eski
Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! 20:33
G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! 20:18
29. haftanın VAR kayıtları açıklandı 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:05
EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Mersin’de EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Mersin’de 19:37
F.Bahçe'de U. S Gilloise maçı hazırlıkları F.Bahçe'de U. S Gilloise maçı hazırlıkları 19:31
FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel 18:35