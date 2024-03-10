Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 10 Mart 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 10 Mart 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 10 Mart 2024 Pazar günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 10 Mart 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 10 Mart | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 10 Mart Pazar İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 10 Mart 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.52

Güneşin doğuşu:👉 07.16

Öğle vakti:👉 13.21

İkindi vakti:👉 16.36

Akşam vakti:👉 19.12

Yatsı vakti:👉 20.31

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

DİĞER
"Hayriye gençleşmiş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna kilolarından kurtuldu incecik oldu! İşte Güven Hokna'nın son hali...
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul'da 17 ilçedeki PKK listesi
Fırtına'ya övgü! "Sezonun en iyi futbolunu oynadı"
F.Bahçeli yıldıza Ada kancası! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
ALES geç başvuru ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Mart rakamları
Yüzde 0,69 faizli KENTSEL DÖNÜŞÜM kredisi başvurusu ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dani Alves intihar mı etti? Olay iddia... Dani Alves intihar mı etti? Olay iddia... 09:20
Watford'dan flaş açıklama! Valerien Ismael... Watford'dan flaş açıklama! Valerien Ismael... 09:17
G.Saray'a ihtarname çekmiş! Sözleşme feshi... G.Saray'a ihtarname çekmiş! Sözleşme feshi... 08:12
F.Bahçe'ye 3 isimden iyi haber! F.Bahçe'ye 3 isimden iyi haber! 07:58
Fırtına'ya övgü! "Sezonun en iyi futbolunu oynadı" Fırtına'ya övgü! "Sezonun en iyi futbolunu oynadı" 07:44
G.Saray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı G.Saray'da sürpriz ayrılık! İşte yeni takımı 00:07
Daha Eski
Erman Toroğlu'dan flaş Trabzonspor yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş Trabzonspor yorumu! 23:36
Avcı'dan F.Bahçe maçı yorumu! Onuachu... Avcı'dan F.Bahçe maçı yorumu! Onuachu... 23:36
Eski F.Bahçeli Aslan oluyor! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor! 23:36
F.Bahçe'ye kötü haber! Pendikspor maçında... F.Bahçe'ye kötü haber! Pendikspor maçında... 23:36
Trabzonspor Karagümrük'ü farklı geçti! Trabzonspor Karagümrük'ü farklı geçti! 23:36
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:36