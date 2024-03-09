Ramazan'dan önceki gün oruç tutulur mu? | YARIN ORUÇ TUTULUR MU? - Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? DİYANET 2024

YARIN ORUÇ TUTULUR MU? | Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti ile ilgili aramalar da hız kazandı. 1 ay boyunca oruç tutmaya hazırlanan müminler Ramazan'dan önceki gün oruç tutulur mu? sorusunun yanıtını merak ediyor. Ramazan'ı karşılamak için oruç tutmak isteyen vatandaşlar bunun doğru bir ibadet olup olmadığını sorguluyor. Diyanet'in konuyla ilgili yanıtı haberimizde...

RAMAZAN'DAN ÖNCEKİ GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Receb ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52 [1969-1970]; Müslim, Sıyâm, 175-179 [1156-1157]) veya tavsiye ettiği bilinmektedir (Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Ancak Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bugüne "şek günü" denilir. Ancak Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçta karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Müslim, Sıyâm, 21 [1082]; bkz. Buhârî, Savm, 14 [1914]) buyurmuştur.

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