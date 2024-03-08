Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 8 Mart 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 8 Mart 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 8 Mart 2024 Cuma günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 8 Mart 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 8 Mart | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 8 Mart Cuma İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 8 Mart 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.56

Güneşin doğuşu:👉 07.20

Öğle vakti:👉 13.20

İkindi vakti:👉 16.33

Akşam vakti:👉 19.10

Yatsı vakti:👉 20.29

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

DİĞER
Çağla Şıkel'in oğullarıyla yaşadığı 9 odalı süper lüks villası büyüledi! "Çok zevklisin Çağla"
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! "Sıfırdan yaptık" dediği metroların temelini 2017'de AK Parti attı
Buruk'tan oyuncularına flaş uyarı! "F.Bahçe'yi..."
"F.Bahçe'yi sırtına alıp taşıdı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Mart rakamları
Cuma Hutbesi DİYANET 8 MART 2024
🌹 EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fernando Santos'un da gözüne giremedi! Fernando Santos'un da gözüne giremedi! 09:34
Buruk'tan oyuncularına flaş uyarı! "F.Bahçe'yi..." Buruk'tan oyuncularına flaş uyarı! "F.Bahçe'yi..." 09:28
Bugün kimin maçı var? 8 Mart Cuma Bugün kimin maçı var? 8 Mart Cuma 09:24
G.Saray - Rizespor maçı hangi kanalda? G.Saray - Rizespor maçı hangi kanalda? 09:08
Çarpıcı yorum! "Herkese ders verdi" Çarpıcı yorum! "Herkese ders verdi" 09:01
"F.Bahçe'yi sırtına alıp taşıdı" "F.Bahçe'yi sırtına alıp taşıdı" 08:44
Daha Eski
Zaferin rengi Zaferin rengi 01:54
Yemek sonrası hediye Yemek sonrası hediye 01:54
F.Bahçe Beko R. Madrid'i devirdi! F.Bahçe Beko R. Madrid'i devirdi! 01:54
Kartal: Net bir galibiyet aldık! Kartal: Net bir galibiyet aldık! 01:53
Kartal’dan sürpriz yok Kartal’dan sürpriz yok 01:53
Ferdi canlandırdı Ferdi canlandırdı 01:52