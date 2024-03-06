Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hamileliğinde Çağla Şıkel'in rekorunu kırdı! Sosyetik isim milyonluk düğünüyle günlerce konuşulmuştu...
Kentsel dönüşüme takoz oldular:5 ilçe 43 dava! İşte CHP'nin başkan adayları
F.Bahçe'den Avrupa tarifesi! Kartal'dan revizyon
Cimbom Avrupa'da zirvede! Dev takımları solladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI | ⛈ Kuvvetli geliyor! Günlerce esir alacak (6 Mart hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 6 Mart Çarşamba Bugün kimin maçı var? 6 Mart Çarşamba 08:41
Olaylı maç PFDK’da Olaylı maç PFDK’da 01:13
Baki: İttire ittire şampiyonluk! Baki: İttire ittire şampiyonluk! 01:11
Cengiz Ünder: Hedefimiz final Cengiz Ünder: Hedefimiz final 01:10
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:56
Daha Eski
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:55
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:52
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:47
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:46
Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek 22:34
Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! 22:31