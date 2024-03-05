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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz haftalarda öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Kabine Toplantısı'nda atamaların konuşulacağını belirten Bakan Tekin'in bu açıklamasının ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen toplantının ardından arama motorlarında 'MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar ve öğretmen atama takvimi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 14:43
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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Binlerce öğretmen adayının atama takvimi için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2024 yılında yapılması beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin ele alınacağını duyurmuştu. 4 Mart Pazartesi günü yapılan toplantının ardından arama motorlarında 'MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?' sorusu, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor. 4 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen alımına dair bir bilgi yer almadı. Ancak konunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Resmi kaynaklarca öğretmen atama takvimine ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

BAKAN TEKİN'İN 'ATAMA' AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni öğretmen atamalarına ilişkin geçtiğimiz haftalarda şu ifadeleri kullanmıştı;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

SON ATAMA MAYIS AYINDA YAPILDI

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmasının ardından bu yış da Mart ayında atama bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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