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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Mart rakamları

5 Mart 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 76,01 ölçüldü. İşte 5 Mart 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 10:10
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Mart rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 Mart | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 42,45 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 5 Mart 2024 Salı günü yüzde 76,01 olarak ölçüldü.

💦5 Mart 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

5 Mart Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,01 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 5 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %87,69

🚿 Darlık Barajı: %88,1

🚿 Elmalı Barajı: %89,21

🚿 Terkos Barajı: %74,07

🚿 Alibey Barajı: %70,78

🚿 Büyükçekmece Barajı: %73,45

🚿 Sazlıdere Barajı: %57,18

🚿 Istrancalar Barajı: %42,45

🚿 Kazandere Barajı: %59,77

🚿 Pabuçdere Barajı: %58,74

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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