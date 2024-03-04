YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! Meteoroloji'den sis uyarısı (4 Mart hava durumu)

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mart 2024 tarihli hava durumu raporunu paylaştı.Ülke genelinde, yeni haftada sıcaklıkların 4 derece kadar azalması beklenirken haftanın ikinci gününden itibaren yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don yaşanabileceğini kaydeden uzmanlar, çığ tehlikesine karşı da vatandaşları uyardı. İşte 4 Mart Pazartesi hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN SİS UYARISI

Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir'in doğusu, Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU 4 MART

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yoğun sis bekleniyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı tahmin edilen sis, sabahın öğleye doğru yerini parçalı bulutlu ve güneşli havaya bırakacak. Megakentte gün içinde sıcaklık en yüksek 14 dereceye ulaşırken yarından itibaren ise yağış bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

4 Mart Pazartesi: Puslu 14°C

5 Mart Salı: Sağanak Yağışlı 14°C

6 Mart Çarşamba: Sağanak Yağışlı 11°C

7 Mart Perşembe: Çok Bulutlu 11°C

8 Mart Cuma: Çok Bulutlu 10°C

4 MART İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

İSTANBUL °C, 14°C

KIRKLARELİ °C, 16°C

KOCAELİ 7°C, 17°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

DENİZLİ °C, 20°C

İZMİR °C, 21°C

MUĞLA °C, 17°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

ANTALYA °C, 19°C

HATAY °C, 18°C

MERSİN °C, 19°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Karaman, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

ESKİŞEHİR °C, 14°C

KONYA °C, 14°C

SİVAS °C, 9°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 13°C

DÜZCE °C, 18°C

SİNOP °C, 11°C

ZONGULDAK °C, 10°C

AMASYA °C, 16°C

SAMSUN °C, 10°C

TOKAT °C, 15°C

TRABZON °C, 12°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

KARS °C, 7°C

MALATYA °C, 14°C

VAN °C, 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.