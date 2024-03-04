İstanbul yarın okullar tatil mi? | YARIN OKUL VAR MI SON DAKİKA - 5 MART okullar tatil mi?

İSTANBUL YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 5 Mart Salı günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise araştırmalar yapılıyor. 5 Mart günü kuvvetli rüzgar uyarısı sonrası gözler MEB'e çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 5 Mart yarın okul var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çorum, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Edirne'nin batı kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.