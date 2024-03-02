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ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Şubat ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

Şubat ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İç piyasalarda büyük role sahip enflasyon rakamları için bu yılın ikinci verisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Her ayın 3'ünde belli olan enflasyon rakamları hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Şubat enflasyonu beklenti anketi ve tahminler ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 12:50
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ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Şubat ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

ŞUBAT 2024 ENFLASYON RAKAMLARI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın ilk enflasyon verisi olan Şubat ayı enflasyon rakamları için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Şubat ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ŞUBAT 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2024 yılının ikinci enflasyon verisi olan Şubat ayı enflasyon rakamları, 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Normalde her ayın 3. günü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları, 3 Mart'ın Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle ayın 4'ünde açıklanacak.

ŞUBAT 2024 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi.

Yıllık enflasyonun 2024'ün sonunda Merkez Bankası'nın tahminlerinin üstünde yüzde 42,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Merkez Bankası enflasyon tahminleri yıllık enflasyonun yıl ortasına doğru yüzde 70-75 bandına çıktıktan sonra 2024 yılını yüzde 36 seviyesinde tamamlayacağı yönünde.

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