Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Mart Cuma 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 08:00
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💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

1 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Mart Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 31,32 (Alış) - 31,44 (Satış)

EURO: 33,88 (Alış) - 34,00 (Satış)

STERLİN: 39,51 (Alış) - 39,71 (Satış)

1 DOLAR = 31,44 TL

👉1 Mart Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.063,07

Gram altın satış: 2.063,76

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.462,00

Çeyrek altın satış: 3.532,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.945,00

Yarım altın satış: 7.107,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.848,00

Tam altın satış: 14.172,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.980,00

Cumhuriyet altını satış: 14.293,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.165,00

Ata altın satış: 14.493,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Mart Cuma günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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